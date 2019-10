Tussenpausen Feyenoord geen garantie voor succes

Met Van Stee naar voorronde CL

Na het vertrek van Leo Beenhakker, die begin april 2000 opstapt nadat Feyenoord op eigen veld met 1-2 heeft verlorenvan FC Utrecht door een late goal van ene Dirk Kuyt, hoopt assistent John Metgod het seizoen af te mogen maken. Samen met Mario Been, die nog niet over de juiste papieren beschikt. Tot grote teleurstelling van de ex-verdediger valt de keuze van de club echter niet op hem maar op Henk van Stee, dan hoofd opleidingen in Rotterdam-Zuid.

Het wordt een succes. Van Stee begint met een 0-1 uitzege op De Graafschap, houdt Ajax daarna op 1-1 en wint vervolgens van AZ en NEC. Op de laatste speeldag speelt Feyenoord met 1-1 gelijk tegen FC Twente. Dat resultaat is voldoende om derde te worden en de voorrondde van de Champions League te halen.

De missie van Henk van Stee is geslaagd: Feyenoord heeft zich geplaatst voor de voorrondes van de Champions League.

Beenhakker als Adje Interim

Na twee tumultueuze jaren stapt Erwin Koeman in de zomer van 2007 op bij Feyenoord. Onder zijn leiding zijn de Rotterdammers, die op de laatste speeldag met 5-1 verliezen van het SC Heerenveen van Gertjan Verbeek, teleurstellend zevende geworden. De club loopt daardoor Champions Leaguevoetbal mis en moet zich via de play-offs zien te plaatsen voor de UEFA Cup.

Koeman bedankt voor die klus waardoor Feyenoord snel op zoek moet naar een tussenpaus. Dat wordt de dan 64-jarige Leo Beenhakker, de man die acht jaar eerder voor de laatste landstitel in de Kuip heeft gezorgd. ,,Noem mij maar Adje Interim,’’ grapt Don Leo bij zijn terugkeer.

Het tijdelijke dienstverband van Beenhakker duurt korter dan verwacht. Na een rode kaart voor Jonathan de Guzman verliest Feyenoord de eerste wedstrijd in de play-offs met 2-1 van FC Groningen. Voor slechts 17.000 toeschouwers komen de Rotterdammers in de return niet verder dan 1-1. Feyenoord loopt voor het eerst in 17 jaar Europees voetbal mis.

Interim-coach Leo Beenhakker, met links Dwight Tiendalli, heeft de grootste lol bij zijn eerste training in Rotterdam.

Geen verbetering onder Vlemmings

Na een teleurstellende eerste competitiehelft wordt Gertjan Verbeek, die bij de leiding aangeeft dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, in januari al na een half jaar op non-actief gezet. Drie dagen voordat Feyenoord het seizoen hervat met een uitwedstrijd tegen Heerenveen is de volledige technische leiding plots vertrokken. Technisch directeur Peter Bosz en assistent Wim Jansen verklaren zich namelijk solidair met Verbeek en stappen ook op.

Mario Been, dan trainer bij NEC, is de voornaamste kandidaat om Verbeek per direct op te volgen. Hij wordt inderdaad ook trainer in de Kuip, maar niet eerder dan 1 juli. Interim-trainer Leon Vlemmings krijgt twee weken na zijn tijdelijke aanstelling te horen dat hij het seizoen mag afmaken.

Onder de voormalige assistent van NAC gaat het niet veel beter. Vlemmings verliest zijn eerste wedstrijd in Heerenveen met 3-1 en gaat een paar dagen later in de beker in de Kuip met 0-3 onderuit tegen dezelfde tegenstander. Feyenoord blijft vervolgens steken op 1-1 tegen Willem II en verliest met 1-0 van het NEC van Been. Van de 20 wedstrijden dat Vlemmings eindverantwoordelijk is, wint hij er slechts zeven (8x winst, 5x gelijk). Feyenoord eindigt als zevende.

Leon Vlemmings (r) bij zijn debuut als eindverantwoordelijke in Heerenveen.