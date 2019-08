Twee uitblinkers in Elftal van de Week, Grot krijgt plek op middenveld

Het elftal van de week kent twee uitblinkers: Stengs en FC Twente-keeper Joël Drommel. Beiden kregen een 8 voor hun puike optreden afgelopen weekeinde. Heracles Almelo is met Ajax en FC Utrecht hofleverancier. Naast Mohammed Osman verdiende ook Heraclied Lennart Czyborra een plekje in dit elftal.

Bij Ajax staat naast Ziyech ook Lisandro Martínez in het elftal van de week na de tweede speelronde. Namens FC Utrecht verwierven Sean Klaiber en Adam Maher hun plaats in dit team. Dan blijven nog twee plekken over, die zijn voor Halil Dervisoglu en Jay Roy Grot.