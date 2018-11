Twente blijft in spoor top eerste divisie

Twente kwam vier minuten voor de rust op voorsprong dankzij Tom Boere. De clubtopscorer van de Tukkers (negen doelpunten), tikte van dichtbij binnen. De bal rolde richting de doellijn nadat de Spaanse vleugelspeler Aitor Cantalapiedra met een slalom de bal op fortuinlijke wijze langs doelman Joey Roggeveen kreeg.



In de tweede helft had de ploeg van trainer Marino Pusic het moeilijk. Jong AZ kreeg in de tweede helft de grootste kansen op de gelijkmaker. Toch scoorde Smith aan de andere kant. Druijff (gedeeld topscorer van de eerste divisie) maakte het in de slotfase nog even spannend met zijn dertiende doelpunt van het seizoen.