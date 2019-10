Twente-erelid Rijvers: Soms krijg ik het gevoel dat ik nog een balletje mee zou kunnen trappen

LIVE LIVE: De Graafschap toch zonder Seuntjens in topper tegen NAC

19:27 BREDA - De Graafschap moet het maandagavond (aftrap 20.00 uur) in de basisopstelling stellen zonder Ralf Seuntjens. De spits van de Doetinchemmers, terug van een kuitblessure, is niet fit genoeg bevonden om aan de aftrap tegen NAC te verschijnen. Hij zit wel op de bank. Wel zijn er een basisplekken voor Gregor Breinburg en Daryl van Mieghem. De Graafschap, nummer drie van de eerste divisie, moet winnen van directe concurrent NAC (tweede met drie punten meer) om in het spoor te blijven van koploper SC Cambuur. Mis niets in het liveblog!