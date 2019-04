Twente-trainer Pusic haalt uit naar club en lokale media

Welke rol speelt ‘Juve’ nog voor Ajax tegen Excelsior?

14:01 • Ajax won 20 van zijn 21 thuisduels met Excelsior in de eredivisie. Het doelsaldo in die 21 duels is met 72-9 ruim in het voordeel van de Amsterdammers. • Excelsior maakte in zijn laatste 7 duels slechts 1 doelpunt: Mounir El Hamdaoui tegen NAC Breda (1-2 thuisverlies). • Scheidsrechter is Pol van Boekel