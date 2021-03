Twente wint topper van PSV en begint als koploper aan kampioenspoule

Esmee Brugts maakte na ruim een uur namens de onttroonde lijstaanvoerder PSV het openingsdoelpunt. FC Twente kwam snel daarna alweer langszij dankzij een eigen goal van Mandy van den Berg. Met een verrassend schot in de verre hoek besliste Fenna Kalma de topper in de 81e minuut.



Het duel zou volgens het competitieschema afgelopen zondag worden gespeeld. Na overleg met de KNVB werd de wedstrijd verschoven naar dinsdag. Dat was nodig, omdat de spelersgroep en de staf van PSV vorige week maandag in quarantaine waren gegaan nadat in korte tijd drie speelsters positief waren getest op corona. PSV-coach Rick de Rooij miste tegen FC Twente toch nog zes voetbalsters uit zijn selectie wegens een positieve test op het longvirus.