UEFA verbiedt shirts met ‘OneLove’ tijdens duel met Spanje: alleen tijdens warming-up

Samenvatting AZ leert van Real Sociedad en zet Heerenveen opzij met perfect afgestelde stoomwals

8 november AZ heeft de inhaalrace die het is begonnen na de matige seizoenstart voortgezet met een verdiende zege in Friesland op Heerenveen (0-3), dat geen moment het gevreesde duo Veerman en Veerman in stelling kon brengen.