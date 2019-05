UEFA wil aanscherping protocol hersenletsel

Stegeman verlaat Go Ahead en wordt nieuwe trainer PEC

17:48 Een pikante transfer in Overijssel. John Stegeman verlaat een dag nadat het niet lukte te promoveren Go Ahead Eagles en gaat voor het avontuur bij aartsrivaal PEC Zwolle. Hij wordt daar de opvolger van Jaap Stam, die komend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord is. Stegeman tekent voor twee jaar in Zwolle.