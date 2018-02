Uitblinker Bergwijn: Ik dacht gewoon schieten, die bal kwam perfect

Tot nu toe was het rendement van Bergwijn nog niet heel erg hoog in de hoofdmacht, maar vanavond leek het eindelijk allemaal op zijn plaats te vallen voor de buitenspeler. ,,Het komt er eindelijk uit. Vorige week kreeg ik ook een paar kansjes, toen werden ze van de lijn gehaald. Vanavond vielen ze gelukkig wel’’, aldus de Amsterdammer voor de camera’s van FOX Sports.

Na afloop was er veel te doen over de manier waarop PSV tot de overwinning kwam. Het spel was wederom niet flitsend, en uiteindelijk kwam het nog een aantal keren met de schrik vrij. ,,Vandaag was een goeie wedstrijd, qua goals. Het spel moet zeker beter, maar ik ben blij met de goals. Winnen is winnen. De drie punten zijn het belangrijkste.’’