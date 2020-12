Uitblinker Schuurs: 'We hadden minimaal een punt verdiend’

,,We komen hier voor drie punten, dan is een nederlaag natuurlijk heel zuur’’, aldus Schuurs voor de camera van SBS 6. ,,We hadden in mijn ogen minimaal een punt verdiend.’’ Dat gewenste resultaat kwam er niet, voornamelijk door een enorme fout van André Onana. Schuurs verweet zijn doelman na afloop niets. ,,Het gebeurt hem zelden, erg zonde dat het hem precies vandaag overkomt. Het gebeurt helaas iedereen wel eens.’’