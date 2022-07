Uitblinkers Van Domselaar en Van der Gragt na uitschakeling: ‘Het ging allemaal zo snel en goed’

,,We hebben met z'n allen keihard gevochten. Dan krijg je zo'n lullig moment tegen, daar heb ik nu even geen woorden voor. We hebben ontzettend hard gestreden", zei Van der Gragt, die in de eerste helft twee Franse pogingen van de lijn redde. ,,We kwamen er soms goed uit, maar we waren ook vaak snel de bal kwijt. Zij hebben snelle spitsen, daar hadden we het moeilijk mee. De energie was goed, maar we hebben helaas niet gescoord. We hebben veel tegenslagen gehad op dit toernooi. Eerst de blessure van Sari, onze nummer 1. Daarna krijgen twee meiden Covid, maar Jackie en Vivianne zijn gelukkig nog teruggekomen. Ik vind dat we dat goed hebben opgepakt en dat we als team bij elkaar zijn gebleven.

Daphne van Domselaar was de grote uitblinker met liefst dertien reddingen, terwijl Frankrijk ook nog twintig pogingen had die over of naast gingen. ,,Het ging allemaal zo snel en zo goed. Het is ontzettend jammer dat het nu ten einde is. We gingen de verlenging in met een realistisch gevoel. We hoopten dat we het op 0-0 konden houden en er een strafschoppenserie uit konden halen. Ik ben blij dat ik het zo heb opgepakt. Ik kan wel presteren onder druk, maar dit is wel heel groot allemaal. Ik ben niet echt met de toekomst bezig, maar het zou natuurlijk mooi zijn als ik onder de lat mag blijven staan na dit toernooi. Er is veel gebeurd dit toernooi, maar de sfeer binnen de selectie is echt goed gebleven. Dat biedt zeker hoop voor de toekomst. Ik hoop dat we deze energie kunnen behouden.”