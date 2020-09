Uitbraak bij Vitesse zorgt voor extra spanning bij popelend FC Utrecht

Liefst acht stafleden van Vitesse, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch, zijn in quarantaine geplaatst na een positieve coronatest. Die staf liep maandag ook op trainingscomplex Zoudenbalch, voor een oefenwedstrijd tussen de reserves van Vitesse en FC Utrecht. Op Zoudenbalch worden de maatregelen streng nageleefd, maar toch is het voor FC Utrecht wel even spannend hoe de uitslagen zijn na de testen van gistermorgen. Het kan zomaar een heel andere opstelling betekenen dan trainer John van den Brom in gedachten heeft.

,,Wat bij Vitesse is gebeurd, kan ons ook overkomen”, aldus Van den Brom. FC Utrecht had al eens te maken met twee coronabesmettingen, die uiteindelijk niet voor een kettingreactie zorgden. ,,Je moet tegenwoordig verder kijken dan de training. Eigenlijk kun je je definitieve opstelling pas maken na de resultaten. Dat is iets nieuws. We hebben dertien weken voorbereiding gehad en daarin gezocht naar het ideale plaatje, dat kan zomaar teniet gedaan worden door een besmetting. Ik denk dat elke trainer zo denkt. We hebben een vrij grote groep dus als Jantje niet kan spelen, dan speelt Pietje. Maar het liefst heb je al de hele week een plan klaar staan. Natuurlijk heb ik een elftal in m’n hoofd voor morgen, maar dat wordt dus pas definitief na de resultaten.”