Uitgebluste Vivianne Miedema na onrustig EK met Oranje Leeuwinnen: 'Ik heb mij heel slecht gevoeld’

AZ begint jacht op ticket voor Conference League zonder sterkhou­der Jesper Karlsson

Het ging de laatste weken vooral over de ene na de andere miljoenentransfers bij Ajax, PSV en Feyenoord, maar AZ komt morgenavond als het eerste Nederlandse club in actie in een officiële wedstrijd. In de voorronde van de Conference League speelt het thuis in Alkmaar tegen Tuzla City, een club die voor het eerste actief is buiten de eigen landsgrenzen.

20 juli