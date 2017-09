Uitslagen en ranglijst vijfde speelronde eredivisie

Van Duinen na rentree: Het vervelende gevoel overheerst nu

21:43 Mike van Duinen is terug bij Excelsior, nadat een cyste in zijn knie hem vanaf de eerste week van de voorbereiding aan de kant had gehouden. De invalbeurt van de aanvaller, een kwartier voor tijd, kon een 1-2 thuisnederlaag van de Rotterdammers tegen Heerenveen niet voorkomen.