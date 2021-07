Uitspraak rechter blijft staan: UVS moet ADO 2 miljoen betalen

NEC bevestigt transfer van derde Deen: Mattsson tekent voor drie jaar

28 juni NIJMEGEN - NEC heeft de transfer van Magnus Mattsson bevestigd. De Nijmeegse eredivisionist neemt het 22-jarige Deense talent per direct over van Silkeborg IF. Mattsson tekent een contract voor drie seizoenen met een optie voor een extra jaar in het Goffertstadion.