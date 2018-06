Uitstel dreigt voor invoering VAR in eredivisie

Door Maarten Wijffels



De onderhandelingen zijn geklapt op de eis van de BSBV om invloed te hebben op het aanstellingsbeleid. Kortgezegd wilde de vakbond een zo democratisch mogelijk roulatiesysteem, terwijl de KNVB de beste videorefs op de beste wedstrijden wil. De voetbalbond wil baas in eigen huis blijven, net als nu het geval is bij de aanstelling van scheidsrechters bij wedstrijden.



Het was de bedoeling dat de VAR komend seizoen ingevoerd zou worden bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de competitie in de eredivisie, de play-offs en in een deel van het toernooi om de KNVB-beker, inclusief de bekerfinale.



De KNVB beraadt zich nu over andere scenario’s.