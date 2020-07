UNA in onzekerheid na positief coronageval: ‘Moeten we nu allemaal in quarantaine?’

‘Een drama’, noemt UNA-trainer Harrie Gommans de positieve coronatest van een van zijn spelers. Vanwege de gezondheid van de speler, maar vooral ook omdat er nu veel onzekerheid heerst in de selectie. ,,Als het hierbij bleef is het nog te overzien. Maar hoe nu verder? Dat is de grote vraag.”

De spelers en staf zouden vrijdagavond tegen PSV oefenen, maar de wedstrijd werd een klein uur vantevoren afgelast. Inmiddels heeft UNA zich verzameld op het eigen complex en wordt er druk gebeld met instanties als de GGD en het RIVM. ,,We hopen snel antwoorden te krijgen. Moeten we nu allemaal in quarantaine? De olievlek wordt zo wel heel groot. Het is afwachten hoe het nu verder gaat, de mensen van PSV helpen ons gelukkig mee”, zegt Gommans.

Risico's beperken

Ook UNA-voorzitter Peter Smetsers heeft een hoop vragen. Donderdagmorgen werd de betreffende speler getest, maar was de uitslag nog onduidelijk. Op de wedstrijddag kreeg hij rond 17.45 te horen dat hij alsnog besmet was, terwijl de groep van UNA donderdagavond nog samen trainde. De speler zat op de heenweg nog in de bus, maar werd na afloop door zijn ouders opgehaald. ,,Blij word ik hier niet van. Er zaten een hoop mensen in de bus, spelers en staf. Het is nu vooral belangrijk om de schade te beperken. We kijken hoe we de zaak onder controle kunnen houden en risico's kunnen vermijden.”

Smetsers noemt het allereerst ‘verschrikkelijk voor de gezondheid’ van zijn speler, maar het is ook sportief een fikse teleurstelling. ,,Als UNA-speler zijnde tegen PSV spelen is een hoogtepunt wat je normaal gesproken niet hebt, dat verdampt dan op het laatste moment...”, zegt Smetsers. Zijn club zegde er een oefenwedstrijd tegen Helmond Sport voor af en op 11 augustus staat er een oefenwedstrijd tegen NEC op het programma. Of dat doorgaat, is een groot vraagteken. UNA zoekt nu vooral naar antwoorden, en het liefst ook zo snel mogelijk.