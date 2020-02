Unnerstall trekt boetekleed aan: ‘Tegendoelpunt was mijn fout’

Unnerstall weet ook dat hij de bal beter had moeten verwerken. ,,Ik moet die bal over de zijlijn schieten. Maar het gebeurt, het is mijn fout. Daarna moet je verder.” Verder keepte de Duitser sterk in de Arena, hij probeert dan ook vooral positief terug te kijken op de wedstrijd. ,,Ik kijk altijd terug naar mijn reddingen. Dat ga ik nu ook doen.”

De goalie vond ook dat PSV ‘een aardige’ wedstrijd had gespeeld, ondanks dat het overwicht van Ajax wel heel erg groot was. ,,De laatste 20 minuten pakten we veel ballen af en hadden we ook de kans om vooruit te spelen, het lukte alleen in de eindfase net niet”, analyseerde de doelman. PSV kwam niet echt tot een serieuze poging.



Hoe PSV hier volgens Unnerstall uit gaat komen? ,,Dat weet ik ook nog niet. Als ik dat weet, ben ik een goede trainer. We moeten gewoon goed trainen en er tegen Willem II weer met z'n allen staan.”



Bekijk hier de reactie van Nick Viergever na het duel: