Van Aerle hoopt dat Brenet zijn record verpulvert

Door Rik Elfrink



Een tamelijk belegen clubrecord van een van de meest populaire verdedigers aller tijden in Eindhoven gaat misschien snel uit de boeken. Linksback Joshua Brenet kan morgen bij PSV in het thuisduel met Heracles voor de 48e keer achtereen ongeslagen blijven in de eredivisie. In geen van de afgelopen 47 duels waarin Brenet in de basis stond of inviel, verloor de ploeg van Phillip Cocu.



Van Aerle (54) kwam een kleine dertig jaar geleden bij PSV tot een serie van 49 partijen, waarin hij na gemaakte speelminuten in het rood-wit nooit als verliezer van het veld ging. ,,Het zegt aan de ene kant weinig, maar het zijn toch wel interessante cijfers en ik snap ook wel dat het in de pers komt. Wat het mij vooral zegt, is dat Joshua wat in zijn mars heeft en goed genoeg is voor een plek in de wedstrijdselectie van PSV", zegt de Helmonder, inmiddels al jaren scout in Eindhoven. ,,Ik hoop dat hij het record overneemt en zelfs verpulvert, want dan weet ik zeker dat PSV goed draait en kampioen wordt. Best bijzonder dat zo'n serie uit het verleden nog steeds stand heeft gehouden."