Van Anholt maakt na drie maanden rentree bij NAC

Van Bommel: Je wilt ook de beker winnen

15:37 Mark van Bommel is er alles aan gelegen om naast het landskampioenschap ook de KNVB-beker te winnen met PSV. ,,Ik nam de beker als speler altijd even serieus, net als mijn teamgenoten. Natuurlijk wil je kampioen worden maar je wilt ook de beker winnen", zegt hij in vooruitblik op het treffen van dinsdag met de nummer vijftien van de eerste divisie RKC Waalwijk.