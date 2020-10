Van Beek: ‘Periode van pech is ooit een keer voorbij’

Door Mikos Gouka



Sven van Beek laat even een stilte vallen. En is dan duidelijk. ,,Ik heb eigenlijk altijd pijn gehad’’, zegt de verdediger van Feyenoord. ,,Maar voor het eerst in jaren heb ik echt gevoel dat ik die fase achter me heb gelaten. Niemand verwacht meer iets van mij, ik probeer er zelf ook voorlopig zonder verwachtingen in te staan. Maar toch, er is gezegd dat ik weer zes maanden niet zou kunnen spelen. Daar heb ik één antwoord op: ik ben veel sneller ­terug.’’