Van Benthem, de schrik van Zeist

Met Robin van Persie is het Joris van Benthem alweer gelukt een Feyenoord-speler vrij te pleiten. De huisjurist van de Rotterdammers is zo langzamerhand de schrik van Zeist en een fenomeen onder supporters.

Door Pim Bijl

Na vele gelukte en mislukte spelers, trainers en stafleden heeft inmiddels ook een huisjurist een cultstatus verworven bij Feyenoord. Zo zijn er fans met ‘Van Benthem’ op hun shirtje. Ze zongen hem eerder al eens toe in het De Kuip. En op Twitter gaan er vandaag bewerkte foto’s rond waarbij het gezicht van Van Benthem in een poster van de populaire Netflix-serie Better Call Saul is geplakt. Ziggo-presentator Jack van Gelder noemt Van Benthem gekscherend ‘de beste aankoop’ van Feyenoord.

Donderdagavond flikte Van Benthem zijn kunstje voor de zoveelste keer. Zijn aanpak tegenover de tuchtcommissie in Zeist? Van Benthem wees op tegenstrijdigheden in de verklaringen van de arbitrage (werd nu de enkel of de voet van Vitesse-speler William Clark geraakt?). Liet met beelden zien dat de tackle van Van Persie niet van achteren was en hij zijn been niet strekte maar iets terugtrok. Aan het eind van de avond speelde hij ook nog handig in op het sentiment. ,,Hier ligt een verklaring van iemand die honderd wedstrijden voor Oranje heeft gespeeld. Geen jeugdspeler. (…) En hij heeft een hagelwit strafdossier.”

Het was voldoende voor een nieuwe vrijspraak, zo bleek vandaag. Van Persie kan dit weekeinde gewoon in actie komen tegen Willem II. In de voorbije seizoenen ontliepen Michiel Kramer, Rick Karsdorp, Eljero Elia en Tonny Vilhena ook al een (fikse) schorsing door het werk van Van Benthem. Bij Kramer, die met de hand een duw/klap uitdeelde in het gezicht van Ted van de Pavert, nam hij een bewegingswetenschapper mee die sprak over een ‘natuurlijke beweging’. Bij Elia, die volgens de grensrechter een kopstoot zou hebben uitgedeeld, zag Van Benthem zijn kans schoon toen er op het wedstrijdformulier niet werd gerept van een kopstoot maar van een klap. Ook Vilhena hoefde niet de tribune op na een vermeende elleboog. Scheidsrechter Danny Makkelie had immers de actie van de middenvelder niet gezien en zei na de wedstrijd dat geel voldoende was.

Van Benthem heeft succes met zijn werkwijze in Zeist, waar de vermeende overtreding en strafeis niet door leden van de arbitragecommissie, maar door juristen wordt bekeken en gewogen. Door voor het oog van de juristen in te zoomen op punten en komma’s in de regels, en nadrukkelijk te wijzen vormfouten en tegenstrijdigheden zijn verschillende Feyenoord-spelers al vrijgesproken. Tevreden blikken in Rotterdam, scheve gezichten elders en in Zeist, waar menig beslissing van het arbitrale team al is weggeveegd.