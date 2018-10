‘Van Benthem zal in Rotterdam wel een eigen plein krijgen’

Is het terecht dat zowel Simon Gustafson (FC Utrecht), wiens rode kaart van afgelopen zondag werd geseponeerd, als Van Persie vrijuit gaan?

Van der Ende: ,,De eerste zeker. Bij de tweede had ik niet verwacht dat hij vrijgesproken zou worden. Toen ik de overtreding van Van Persie zag, dacht ik aan rood. Je kan wel zeggen dat hij niet de intentie had om iemand te blesseren, maar hij kwam toch aardig in. Het verbaast me dat hij vrijuit gaat. Dat is een knap staaltje. Joris van Benthem (de huisjurist van Feyenoord die al zoveel tuchtzaken won, red.) zal in Rotterdam wel een eigen plein krijgen. Als ik Van Bronckhorst was, zou ik hem een basisplaats geven.’’