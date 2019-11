Van Bergen voorlopig niet meer in jeugdploeg Oranje

De 20-jarige vleugelspits van sc Heerenveen was door Bert Konterman opgeroepen voor Oranje onder 20 jaar, maar hij besloot zich af te melden voor de wedstrijden tegen Tsjechië (vrijdag in Oldenzaal) en Frankrijk (19 november in Clairefontaine).



Van Bergen wil zich vanwege persoonlijke redenen voorlopig volledig richten op Heerenveen. De aanvaller is dit seizoen een van de smaakmakers in het elftal van trainer Johnny Jansen. Van Bergen won zaterdag met zijn ploeg in het eigen Abe Lenstra-stadion van Sparta Rotterdam (2-1).



Bekijk hier de samenvatting van sc Heerenveen - Sparta (premium).