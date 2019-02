Van Boekel na terugtrekken 'duizend procent' strafschop: 'Wilde niet weer eigenwijs zijn’

,,De videoscheidsrechter vroeg me om naar het scherm te kijken omdat hij het geen strafschop vond”, legde Van Boekel uit bij FOX Sports. ,,Ik heb het moment vanuit meerdere hoeken bekeken en vond het erg lastig. Toch zag ik dat Novakovich de voet van Høegh raakt in plaats van andersom. Daarom heb ik besloten de penalty in te trekken en een vrije trap te geven in het voordeel van Heerenveen.”



De kritiek die hij kreeg nadat hij bij FC Utrecht-PSV (2-2) juist het advies van de VAR in de wind sloeg, speelde daarbij volgens Van Boekel wel een rol. ,,Je wil ook niet eigenwijs zijn en weer bij je beslissing blijven. dat speelt allemaal mee. Het is misschien voer voor een psycholoog. Het is een beetje een mindfuck om bij dat scherm te staan.”



Van Boekel dacht met het intrekken van de penalty de juiste beslissing te hebben genomen, maar begon na de reacties van de analytici op tv toch te twijfelen. ,,Mensen met veel kennis van zaken die op hoog niveau gevoetbald hebben zijn het blijkbaar niet met me eens. Het was ook een heel lastig moment en het levert veel discussie op. Dat is helaas inherrent aan ons vak.”