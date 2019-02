Van Bommel: 2-2 in Utrecht minder erg dan vanavond

De tweede 2-2 in een week voor PSV, vanavond in Heerenveen, deed Mark van Bommel meer pijn dan die van vorig weekend in stadion Galgenwaard in Utrecht. ,,De goals in Utrecht kwamen toen niet door onze fouten. Vanavond wel. Dat mag niet gebeuren.”