Van Bommel bij start incompleet PSV: ‘Dit is niet wat je wil als trainer’

PSV speelt over ruim een maand al een belangrijke wedstrijd tegen FC Basel of Olympiakos Piraeus in de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Mark van Bommel heeft nog geen idee welke selectie hij dan precies tot zijn beschikking heeft. De transfermarkt komt dit jaar langzaam op gang.

,,Dit is niet wat je wilt als trainer. Natuurlijk irriteert het me dat we selectie nu nog niet op orde hebben. Maar het is helaas niet anders. Je hebt te maken met clubs, spelers en zaakwaarnemers. We zijn afhankelijk van anderen’', aldus Van Bommel dinsdag na de eerste training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.



Zelf heeft de trainer na een kleine maand vakantie weer zin in het nieuwe seizoen. Heel lang heeft Van Bommel niet teruggekeken op het vorige seizoen, waarin de Eindhovenaren de landstitel aan Ajax moesten laten en ook geen andere prijs pakten. ,,Het was gewoon niet goed genoeg. We hebben de strijd ook op details verloren.’'

Van Bommel is blij met de terugkeer van Ibrahim Afellay. De PSV-trainer voetbalde zelf enkele jaren samen met de middenvelder, die een contract voor één seizoen ondertekende. ,,We hebben hem een kans gegeven om hier te revalideren, hij is een kind van de club’', aldus Van Bommel. ,,Hij heeft als mens ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat merk je in de gesprekken met hem. Dit is een andere ‘Ibi’ dan toen ik met hem speelde. Ik denk daarom dat hij niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer een belangrijke rol kan gaan spelen.’'