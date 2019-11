Van Bommel is Lothar Matthäus, maar dan met krulletjes en een ander paspoort

Feyenoord denkt aan brace voor Marcos Senesi

6:32 Feyenoord hoopt dat Marcos Senesi op zondag 24 november in de uitwedstrijd tegen FC Groningen ondanks zijn botbreuk weer inzetbaar is. De 22-jarige Argentijn liep zondag in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk een breuk op in de onderarm.