Van Bommel prijst PSV: ‘Heracles-uit win je niet zomaar’

,,Op vechtlust en karakter hebben we de zege binnengetrokken. Dat vind ik heel knap", zei Van Bommel, wiens basisploeg in Almelo een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 354 dagen had. ,,We hebben een heel jonge groep. De jongens doen er alles aan, ze smijten met hun krachten. Daarom ben ik heel erg blij met deze overwinning."

Steven Bergwijn, die ondanks concrete interesse van Sevilla deze week zijn contract met een jaar verlengde tot de zomer van 2023, opende de score. De pas 17-jarige Mohamed Ihattaren besliste de wedstrijd met zijn eerste treffer in de eredivisie.



,,Dit is Heracles-uit hè, een heel moeilijke wedstrijd, die win je niet zomaar", benadrukte Van Bommel. ,,Dit is een heel moeilijke tegenstander om te verslaan. Deze jonge ploeg is tot heel veel in staat. Ze kunnen ook heel zakelijk een overwinning mee naar huis nemen, daar ben ik ook heel blij mee.”