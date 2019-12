Van Bommel scoort matig bij PSV, Faber nog veel minder

Faber zat de laatste vijf wedstrijden van het seizoen 2013-2014 op de bank als vervanger van de zieke Phillip Cocu. Hij verloor zijn eerste drie duels (van FC Groningen, Heerenveen en Feyenoord) en won zijn laatste twee (van PEC Zwolle en NAC).



Gemeten naar het gemiddeld aantal punten per duel was Dwight Lodeweges (2,20) de best presterende trainer van PSV in deze eeuw. De huidige assistent-bondscoach was in 2009 na het vertrek van Huub Stevens vijftien wedstrijden eindverantwoordelijk.



Van de 75 wedstrijden (alle competities) die Van Bommel coachte, won PSV er 44. Cocu boekte deze eeuw de meeste overwinningen als trainer van PSV: 153 (in 232 duels).