Van Bommel standvastig: PSV sinds 1978 niet zo vaak met dezelfde basis

Een nog veel opmerkelijkere statistiek is de volgende. Al na veertien wedstrijden in dit seizoen heeft PSV vaker met dezelfde basis gespeeld dan in ieder van de vorige veertig volle seizoenen. Trainer Mark van Bommel gebruikte dit seizoen elf van de veertien keer dezelfde elf spelers voor zijn basis. Na seizoen 1977-1978 deed geen enkele trainer van PSV dat in een volle competitie van 34 wedstrijden. Door blessures, schorsingen en vormverlies bij een of meer spelers is het in de praktijk onmogelijk om een heel seizoen met dezelfde basis af te werken.