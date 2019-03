Van Bommel vindt kritiek niet helemaal terecht: ‘Hebben lat hooggelegd’

,,Door uitslagen als 5-0, 6-1 en 4-0 verwachten mensen veel van ons. Dan wordt een wedstrijd tegen de nummer 18 die je met 2-0 wint ineens saai of slecht. Ik snap dat niet. Je moet winnen. En natuurlijk kan het altijd beter", aldus Van Bommel, die zondag met PSV in Venlo aantreedt tegen VVV.



Algemeen verondersteld werd dat PSV vorige week zaterdag wel even over NAC heen zou lopen. Het werd 'slechts' 2-0 en het spel oogde wat stroperig. ,,Ik vond de technische uitvoering tegen NAC niet goed", bekende de coach.



,,Technische uitvoering is de manier van aannemen, inspelen, de goede kant opdraaien, dat soort dingen. Het mooie is dat je dat heel snel kunt verbeteren. Dat is heel anders dan uit vorm zijn. En ik vind absoluut niet dat mijn spelers dat zijn."