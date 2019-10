Van Bommel voelt geen extra druk na twee duels zonder zege

Daniel Schwaab en Timo Baumgartl zouden morgen weleens het centrum bij PSV kunnen vormen, als de ploeg thuis tegen uitdager AZ speelt. Tegen het Oostenrijkse LASK Linz kon de 31-jarige routinier van PSV alvast ritme opdoen en bleef Baumgartl op de bank. ,,Daniel moet zondag ook spelen, daarom heb ik hem laten spelen", zei trainer Mark van Bommel over het opstellen van de dit seizoen teruggekeerde Schwaab in het Europa League-duel. Hij zou na de schorsing van Nick Viergever ook kunnen kiezen voor Olivier Boscagli op links en Schwaab of Baumgartl op rechts, maar Schwaab speelt dus in ieder geval. Voordeel aan het opstellen van Boscagli is dat er een links- en rechtsbenige speler in het centrum staan.

Volledig scherm Timo Baumgartl en Daniel Schwaab © BSR Agency

Zorgen

Twee wedstrijden zonder overwinning hebben de druk binnen PSV niet verhoogd, stelt Van Bommel. ,,Ik zou me druk maken als wij waren weggespeeld. En ook na een overwinning heb je altijd zorgen over de volgende wedstrijd", aldus de oefenmeester. ,,Tegen LASK leek het soms misschien op flipperkast-voetbal, maar ik vond het een goede wedstrijd van ons. We hebben in beide wedstrijden genoeg kansen gehad om te winnen. Het heeft ook met de tegenstander te maken dat de passnauwkeurigheid bijvoorbeeld wat lager is. Aanvallende ploegen hebben meer kansen om fouten te maken dan verdedigende ploegen. Alleen al als een voorzet voor de goal niet aankomt, geldt dat als een verkeerde pass."

Doelpogingen

Over het lage aantal doelpogingen (zes) van PSV in Utrecht zei de trainer: ,,Als we zes keer hadden gescoord, had iedereen gezegd hoe effectief we waren. Je hoeft ook niet altijd goed te spelen om te winnen en andersom gaat dat ook niet altijd op. Dat je overal tien kansen krijgt, gaat ook niet altijd op. Het gaat vaak om technische uitvoering en keuzes in de eindfase."