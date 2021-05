Van Bommel wil Hofland meenemen als assistent naar Wolfsburg

Van Ginkel hoorde niets van Chelsea: ‘Verder bij PSV? We gaan het zien’

16 mei Het was alweer even geleden, maar het voelde voor Marco van Ginkel (28) als vanouds: als captain van PSV een doelpunt maken. Dat zou volgend seizoen zomaar vaker kunnen gebeuren: Van Ginkel is transfervrij, nu Chelsea de optie in zijn contract niet licht. ,,Ik heb het goed naar mijn zin bij PSV.”