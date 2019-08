Van Bommel wil transfermarkt op: ‘Kunnen wel wat meer ervaring gebruiken’

,,We kunnen wel wat meer ervaring gebruiken. Met eventuele inkomsten uit transfers, gaan we zeker wat doen", zei Van Bommel. PSV is met Napoli in gesprek over de transfer van Hirving Lozano en de miljoenen die daar mogelijk aan verdiend worden, zullen voor een deel worden uitgegeven.



PSV bereikte gisteren de play-offs van de Europa League, maar de ploeg van Van Bommel stelde ernstig teleur tegen het kleine FK Haugesund. Het werd in Eindhoven 0-0. Zowel Denzel Dumfries als Bruma viel uit. ,,We zijn aan het kijken hoe het de komende dagen gaat", aldus Van Bommel. ,,Het is voor een aantal jongens ook wennen. De gemiddelde leeftijd was heel jong. Als je ouder bent, heb je fysiek een veel betere inhoud."



Van Bommel verleidde eerder de ervaren Daniel Schwaab al tot een nieuwe samenwerking. Schwaab keerde dinsdag terug in training.



De aftrap bij Heracles-PSV is zondag om 20.00 uur.