Van Bronckhorst: Goed dat we niet in paniek zijn geraakt

,,Het is goed dat we niet in paniek zijn geraakt″, zei de Feyenoord-trainer, die toegaf dat er extra druk op de bekerwedstrijd stond na de kansloze nederlaag van zondag in de Klassieker (3-0) tegen Ajax, bij FOX Sports. ,,We bleven ondanks die achterstand gewoon voetballen en dan scoren we uiteindelijk nog twee keer voor de rust.″