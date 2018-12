Van Bronckhorst: Ik zie altijd perspectief

Feyenoord werd uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League en begon de competitie met een nederlaag bij De Graafschap. De ploeg van Van Bronckhorst gaat nu de winterstop in met respectievelijk twaalf en tien punten achterstand op PSV en Ajax. ,,Het was een jaar met pieken en dalen. We willen dit seizoen uiteindelijk zo hoog mogelijk eindigen. Want ja, ik zie altijd perspectief’', aldus de trainer, die binnenkort met de clubleiding gaat praten over zijn aflopende contract.

Over het resultaat tegen ADO was Van Bronckhorst niet tevreden. ,,We gaven de 1-0 cadeau. Daarna groeiden we in de wedstrijd. We hadden alles onder controle en kwamen in de tweede helft verdiend op voorsprong. Maar na die rode kaart voor Bart Nieuwkoop en de penalty voor ADO moesten we achteruit. Gezien het hele wedstrijdverloop is 2-2 een terechte uitslag, maar wij kunnen hier niet tevreden over zijn.’’



Rechtsback Nieuwkoop werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. ,,Bij die eerste was ik te laat en maakte ik een overtreding”, aldus Nieuwkoop. ,,De tweede keer was het volgens mij gewoon een goed duel. Maar als ik de beelden terugzie, begrijp ik wel dat ik daar geel voor kreeg.’’