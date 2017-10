Van Bronckhorst is nog voorzichtig met Jørgensen

De verwachting is dus dat de Deense spits op de bank begint. Net als Sven van Beek en Bart Nieuwkoop, die dinsdag in een lange trainingspartij van elf tegen elf weer stappen konden zetten op het fysieke vlak. Zelfs Kenneth Vermeer is bijna toe aan een rentree, al zal dat in het tweede elftal zijn. Van Bronckhorst houdt vast aan het centrale duo Jeremiah St. Juste en Renato Tapia, ook al omdat de spoeling achterin nog altijd erg dun is. ,,Ik ben een middenvelder, daar voel ik me thuis’’, zegt Tapia. ,,Maar ik speel waar de trainer mij nodig heeft. Ik heb lang geduld moeten hebben. Dat was soms lastig, maar ik voel dat mijn tijd is gekomen.’’



St. Juste denkt dat ook, maar dan over zijn eigen persoontje. ,,Of wij lang samen het centrum blijven vormen? Dat is nu aan ons. We moeten het blijven laten zien’’, zegt St. Juste, die eerder in de week in Kiev met 1-1 gelijkspeelde tegen Jong Oekraïne. ,,Daar lopen spelers bij die het echte Oranje kunnen halen. Of ik er daar één van ben? Ja, maar dan zal ik nog heel hard moeten werken.’’