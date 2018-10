Van Bronckhorst jaagt op unieke zege, Schöne wil fraaie reeks vervolgen

In aanloop naar de Klassieker in Amsterdam van aanstaande zondag doken we - samen met statistiekenbureaus Gracenote en Opta - in de cijfers en stats.

De Johan Cruijff Arena is zondagmiddag vanaf 14.30 uur het decor van de 185ste clash tussen beide aartsrivalen. Ajax won 84 keer, Feyenoord 55 keer en het werd 45 keer gelijk. Het wordt overigens de 125ste in eredivisie-verband. De balans in díé duels: 57 keer winst voor Ajax tegenover 29 overwinningen voor Feyenoord en 38 remises.

Van de laatste dertig Klassiekers in alle competities won Feyenoord er slechts twee. Die zeges waren allebei in De Kuip, in de eredivisie op 29 januari 2012 (4-2, met een hattrick van John Guidetti) en in het toernooi om de KNVB-beker op 28 oktober 2015 (1-0, eigen doelpunt Joël Veltman in blessuretijd).

Joël Veltman kijkt toe hij een door hem aangeraakte bal in zijn eigen doel verdwijnt.

Ajax scoorde in 52 van zijn laatste 53 eredivisie-duels tegen Feyenoord, een reeks die begon in 1991. De enige uitzondering was een 0-0 gelijkspel in eigen huis op 25 januari 2015.

De cijfers van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst in de Klassieker bieden weinig hoop. Hij won zijn eerste Klassieker als trainer (de bekerwedstrijd in 2015), maar won geen van zijn laatste zes Klassiekers. Hij is de Feyenoord-trainer die de meeste Klassiekers meemaakte in de Eredivisie zonder ooit te winnen.

Sterker nog: Gio won als speler (drie gelijk, zes verloren) én als trainer (twee gelijk, vier verloren) nog nooit in de Eredivisie van Ajax. Wat wél hoop biedt: Van Bronckhorst won vier van zijn zes wedstrijden tegen Erik ten Hag als coach, inclusief de bekerfinale in 2016 (Feyenoord - FC Utrecht ,2-1). Ten Hag won 1 keer: de Klassieker in Amsterdam vorig seizoen.

Dat stats van Ajax zijn positiever. De Amsterdammers zijn al bijna een jaar ongeslagen in eigen huis in de Eredivisie. Op 5 november 2017 verloor Ajax met 1-2 van het FC Utrecht van uitgerekend Ten Hag. Sindsdien won Ajax veertien keer en speelde het tweemaal gelijk.

Lasse Schöne is de speler die de meeste Klassiekers speelde in de Eredivisie zonder ooit te verliezen: tien stuks. De geblesseerde Joël Veltman volgt met negen duels. Schöne's landgenoot Kasper Dolberg scoorde drie keer tegen Feyenoord in de Eredivisie, waardoor die club - samen met Roda JC en NEC - zijn favoriete tegenstander is. Alle drie die goals maakte Dolberg overigens in De Kuip.

Feyenoord-captain Robin van Persie scoorde 21 keer in de Johan Cruijff Arena. Hij maakte er twintig voor Oranje en eentje voor Feyenoord. Dat is het hoogste aantal voor een speler die nooit voor Ajax speelde. Arjen Robben volgt met dertien goals.

Ajax is daarentegen samen met VVV-Venlo de enige ploeg waartegen Robin van Persie in de Eredivisie wel in actie kwam maar nog niet van wist te winnen. Met Arsenal (één gelijkspel) en Fenerbahçe (één winst, één gelijk) verloor Van Persie daarentegen niet van de Amsterdammers.