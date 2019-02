Van Bronckhorst kan het verschil tussen Feyenoord uit en thuis niet verklaren

Door Mikos Gouka



Dat is niet eens cynisch, want als je alleen naar de uitwedstrijden kijkt is Feyenoord slechts de nummer acht van eredivisie. Van Bronckhorst: ,,Het verschil is echt te groot, dat is duidelijk. Maar een oorzaak aanwijzen is niet eenvoudig. Kunstgras is een onderdeel van het probleem, we spelen daar over het algemeen niet zo goed op’’, zegt Van Bronckhorst.



Bij uitwedstrijden overnacht Feyenoord vaak in de buurt van het stadion van de tegenstander. ,,Spelers bereiden zich liever voor in eigen omgeving’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar dat kan gewoon niet altijd. Maar ik denk dat het geen rol speelt in deze kwestie.’’