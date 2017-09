Van Bronckhorst looft Napoli: Ik kijk graag naar Mertens

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord hoopt morgen in de krachtmeting met Napoli in de Champions League te kunnen beschikken over Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra.

Hij moest beide spelers zaterdag vanwege blessures missen tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen NAC Breda (0-2). ,,Als ze de training goed doorstaan, zijn ze beschikbaar voor morgen'', zei Van Bronckhorst kort voor de oefensessie in het Stadio San Paolo.

Verdediger St. Juste had last van zijn schouder, nadat hij op de training was gevallen en daarbij ongelukkig neerkwam. Toornstra kampte met vocht in zijn knie. Van Bronckhorst kan zeker St. Juste tegen Napoli goed gebruiken, omdat centrale verdediger Eric Botteghin door een zware knieblessure maanden is uitgeschakeld. Mocht St. Juste toch niet kunnen spelen, lonkt een rentree voor Sven van Beek die vanwege een voetblessure ruim een jaar aan de kant heeft gestaan.

Mikos Gouka on Twitter St. Juste en Toornstra spelen als ze straks laatste training doorstaan. #napfey

De kans is groot dat Feyenoord morgenavond aantreedt zonder echte spits. Van Bronckhorst liet doorschemeren dat hij kiest voor een systeem met twee snelle aanvallers, Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis. Michiel Kramer moet in dat geval op de bank plaatsnemen in Stadio San Paolo. De vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen kon de afgelopen weken niet overtuigen.

,,Het moet verdedigend goed staan'', zei Van Bronckhorst. ,,Het is dus heel goed mogelijk dat we ons gaan aanpassen. Dat hangt ook van de tegenstander af en welke spelers ik tot mijn beschikking heb.''

Van Bronckhorst fan van Mertens

Van Bronckhorst gaf in zijn persconferentie aan onder de indruk te zijn van Napoli en van spits Dries Mertens in het bijzonder. ,,Napoli behoort op dit moment tot de ploegen die het beste voetbal spelen'', zei Van Bronckhorst vandaag in een zaaltje van Stadio San Paolo, de flink verouderde thuisbasis van Napoli.

,,Onder Sarri heeft Napoli zich de laatste jaren heel positief ontwikkeld. Ze spelen zeer aanvallend, met veel pressie en goed positiespel. En ze maken heel veel goals. Het is een ploeg waar ik op dit moment graag naar kijk. Het is voor ons een mooie uitdaging om tegen zo'n goede ploeg te spelen'', zei Van Bronckhorst, die zich ook lovend uitliet over Dries Mertens, de Belgische smaakmaker van de Napolitanen.

,,Hij behoort momenteel tot de betere spitsen in Europa, ook door de manier waarop hij speelt. Mertens is een ander type spits dan we gewend zijn. Hij is behendig en snel, laat zich veel zakken om in de bal te komen. Zo'n type als hij past bij dit Napoli.''

Mikos Gouka on Twitter Van Bronckhorst en Berghuis in Napoli. Zware blessure Botteghin zware tik voor Feyenoord, volgens duo. #napfey