Van Bronckhorst vindt opstellen Malacia ‘ook beter voor Larsson’

Door Mikos Gouka



Door het forse blessureleed van aankoop Ridgeciano Haps moest de trainer van Feyenoord kiezen tussen Calvin Verdonk en Tyrell Malacia. De eerste kreeg aanvankelijk de voorkeur, maar Malacia is in de ogen van Van Bronckhorst toch weer de juiste man links in de defensie.



,,In het begin van het seizoen koos ik voor Verdonk’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Die was op dat moment verder. Malacia zat in een moeilijke fase. Daar hebben we over gesproken. Uiteindelijk heeft Malacia stappen gezet. Tegen AS Trencin en Excelsior liet hij weer de dynamiek naar voren zien waar het elftal behoefte aan heeft. Dat is ook beter voor Sam Larsson, een back die er overheen gaat. In het verleden hadden we dat alleen aan de rechterkant met St. Juste en Nieuwkoop. Nu komt het gevaar van beide kanten. Malacia heeft het goed opgepakt toen hij niet speelde. Hij staat er gewon beter op dan in het begin van de voorbereiding.’’