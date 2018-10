Van Bronckhorst: We voelen dat we een kans hebben

De oefenmeester van Feyenoord was scherp. Toen Hans Kraaij jr. abusievelijk over Bergwijn begon in plaats van Berghuis, corrigeerde hij de analyticus van FOX Sports met een brede glimlach. ,,Bergwijn speelt bij PSV, Hans’’, zei Van Bronckhorst.



Feyenoord zal in Amsterdam echt het allerbeste uit zichzelf naar boven moeten toveren om tot een resultaat te komen. ,,Maar als wij winnen, gaan we over Ajax heen’’, zei Van Bronckhorst. De trainer kan niet beschikken over Ridgeciano Haps, al heel het seizoen uit de roulatie. Ook de Colombiaan Luis Sinisterra is er niet bij in de hoofdstad. De aanvaller heeft een hamstringblessure.



Het ging tijdens de persconferentie over de vervelende statistieken van Feyenoord in duels met de aartsrivaal, over hoe goed Ajax voor de dag is gekomen in Europa. Maar Van Bronckhorst bleef glimlachen. ,,Als ik Ajax zie spelen, zie ik een ploeg in vorm’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar we voelen dat wij een kans hebben. Ja, ik lees overal dat we geen kans hebben. Dat kan, iedereen mag een mening hebben. Dat leeft in mijn groep. Zondag zullen we het zien.’’