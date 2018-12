Van Bronckhorst weet nog niet of Van Persie kan spelen

,,Maar hij heeft zijn herstelprogramma na de wedstrijd tegen VVV afgewerkt, we zullen zaterdag zien hoe hij er voor staat. Kunstgras? Robin kan ook op kunstgras spelen. Vorig seizoen maakte hij er nog twee uit bij PEC Zwolle. Hij speelde tegen VVV bijna zeventig minuten terwijl hij tegen PSV vier dagen eerder maximaal twintig minuten had kunnen spelen. Maar dat had alles te maken met VVV dat zich wilde ingraven. Robin hoefde niet veel loopwerk te verrichten.’’

Feyenoord lijkt de laatste weken, met de winst tegen koploper PSV en de simpele zege tegen nummer acht VVV, wel opeens bevrijd. De Rotterdammers hebben de derde plek op de ranglijst stevig in handen en kijken nieuwsgierig of er bij Ajax of PSV nog voor de winterstop een keer zand in de motor komt. Robin van Persie zei na de winst tegen VVV zelfs dat Barcelona veel moeite zou hebben met het Feyenoord uit de eerste helft tegen PSV. ,,Tsja, Barcelona’’, lachte Van Bronckhorst. ,,Ik weet niet in welke setting hij dit heeft gezegd. Barcelona lijkt mij lastig hoor, hahaha. Wij zijn een club van geen woorden, maar daden. Het gaat nu goed en het moet zo blijven.’’

Dat leek een simpelere opdracht dan duel nummer vijftien in dit seizoen, al was het alleen maar dat Feyenoord zondag een uitwedstrijd speelt. In en tegen Emmen, een ploeg die de Rotterdammers nog nooit troffen in competitieverband. Feyenoord won in de eredivisie slechts 1 van zijn laatste 4 uitduels. En nog een angstaanjagende statistiek: in het volledige kalenderjaar 2018 werden door Feyenoord in totaal 15 uitduels in de eredivisie gespeeld en de ploeg hield in al die wedstrijden slechts één maal de nul, vorige maand uit bij Heracles (0-2).