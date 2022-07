Van corona herstelde Jackie Groenen sluit weer aan bij Oranje Leeuwinnen

Naast Vivianne Miedema moest ook middenvelder Groenen afgelopen woensdag de wedstrijd met Portugal (3-2 winst) overslaan omdat ze positief testte. ,,Met Jackie gaat het ook heel goed", zei bondscoach Mark Parsons over de situatie van sterkhouder Groenen. ,,Ik zie voor me hoe ze sprintjes in haar kamer trekt. Het gaat goed, maar we wachten nog op een negatieve test. De symptomen zijn onder controle.”