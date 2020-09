Van de Beek: Bergwijn appte me nog of ik bij de Spurs kwam spelen

Met een invalbeurtje van een kwartiertje tegen Polen kwam voor Donny van de Beek een einde aan een memorabele week. ,,Afgelopen weekeinde was het echt super spannend”, zei hij. ,,Manchester United en Ajax waren er bijna helemaal uit. Daarom speelde ik niet met Ajax tegen Eintracht. Gelukkig is het allemaal goed gekomen.”

De 23-jarige Van de Beek vond het geen straf om voor Ajax te spelen. ,,Maar ik voelde me wel klaar voor een volgende stap”, zei hij. ,,Dit was echt wel het moment om te gaan. Daarom was ik afgelopen weekeinde ook alleen maar met mijn manager aan het bellen. Uiteindelijk was er een akkoord. Steven Bergwijn appte me nog of ik nog bij de Spurs kwam spelen. Maar ik heb voor United gekozen.”

,,Ik ben echt super blij dat ik deze stap heb kunnen maken”, zei Van de Beek. ,,Vorig jaar waren we er bijna uit met Real. Maar toen haakten ze toch af. Ik ben gewoon doorgegaan met voetballen. Het is super mooi dat het nu wel tot een transfer is gekomen.”

Volledig scherm © ANP

De voorbereiding op het gewonnen duel met Polen (1-0) verliep rommelig voor Van de Beek. De middenvelder moest maandag een training overslaan omdat hij medisch gekeurd moest worden. ,,Maar nu alles echt helemaal rond is, kan ik me weer helemaal op Oranje concentreren”, zei hij. ,,Ik ben blij dat we van Polen hebben gewonnen. Het was een rommelige wedstrijd maar we hadden wel de beste kansen. Het was ook raar om zonder fans met Oranje te voetballen. We hebben ze gemist.”