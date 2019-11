Van de Beek gaat tegen Chelsea voor record

Het zou zo maar kunnen dat de 22-jarige middenvelder in scoringspositie komt op Stamford Bridge. Op het hoogste Europese podium acteert Ajax vaak met Edson Álvarez als slot op de deur op het middenveld. Van de Beek mag dan doen waar hij ook volgens Real Madrid zo goed in is. Op het juiste moment diep gaan en voor het vijandelijke doel komen. In de eredivisie is dat allemaal wat anders geworden nu Dusan Tadic, David Neres, Quincy Promes en Hakim Ziyech een aanvallend kwartet vormen. Dan maakt Van de Beek nog steeds wel zijn loopacties maar vervult hij vaker een controlerende rol.

De uitwedstrijd tegen Chelsea staat voor Ajax in het teken van revanche. Van de Beek en zijn ploeggenoten willen zich wreken voor de nederlaag van twee weken geleden in Amsterdam, toen Michy Batshuayi in de slotfase toch nog doel trof (0-1). ,,Wij speelden niet onze beste wedstrijd, maar werden ook genaaid", doelde Van de Beek op een strafschop die hij in de openingsfase had verdiend en een treffer van Quincy Promes die misschien wel onterecht wegens buitenspel werd afgekeurd.



,,Chelsea is een heel sterke ploeg", merkte Van de Beek. ,,Fysiek sterk ook, met alleen maar rennen win je het niet van ze. We zullen nauwkeuriger moeten spelen en hebben ook wel een resultaat nodig om onze goede uitgangspositie in de poule te behouden. Dat is mogelijk, zo hebben we vorig jaar ook in grote uitwedstrijden laten zien."