Van de Beek: Of ik Frenkie ga bellen over Getafe? Dat zou best kunnen

Van de Beek zag gisteren op tv hoe Getafe, dat verrassend derde staat in Spanje, maar nipt met 2-1 verloor bij FC Barcelona. Bij de Catalanen stond zijn voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong in de basis. ,,Of ik Frenkie nog ga bellen of appen?”, reageerde hij op een vraag bij FOX Sports. ,,Dat zou best kunnen. Hij is altijd wel slim en weet wat de krachten van een tegenstander zijn en wat niet.”

Zelf heeft de middenvelder ook wel een aardig beeld van wat Ajax donderdag in Spanje te wachten staat. ,,Het is een fysiek sterke ploeg en ze gaan er vol op. Zelfs in Camp Nou tegen Barcelona zetten ze hoog druk, dat durven niet veel ploegen. We zullen ons daar goed op moeten voorbereiden.”