Van de Beek staat voor transfer en ontbreekt bij oefenduel Ajax

Het is nog niet bekend naar welke club Van de Beek vertrekt, maar dat de Oranje-international Amsterdam verlaat lijkt een kwestie van tijd. De nieuwe club van Van de Beek moet nog wel tot een akkoord komen met zowel Ajax als de middenvelder zelf, maar de verwachting is dat dit aankomende week allemaal rond zal komen. ,,Er zijn ontwikkelingen waardoor wij hebben besloten hem even uit de selectie te houden. We moeten kijken hoe dat af gaat lopen”, liet Ten Hag weten bij Ziggo Sport.



Marc Overmars stelde eerder deze week voor het oefenduel met Hertha BSC dat er serieuze interesse was voor één speler. Of dat om Van de Beek ging, wilde hij toen niet zeggen. De sterkhouder wordt al lange tijd in verband gebracht met een toptransfer. Eerder zou hij al helemaal rond zijn met Real Madrid, terwijl ook Manchester United en Barcelona met regelmaat worden genoemd als nieuwe bestemming voor de Oranje-international.



Het oefenduel van Ajax met Eintracht Frankfurt begint om 19.00 uur. André Onana, een van de andere Ajacieden die een vertrek zou ambiëren, keert terug onder de lat van de Amsterdammers.