Van de Looi boos vanwege uitlekken tactisch plan

Spelers en stafleden van Willem II waren dinsdag al naar een hotel in Scheveningen afgereisd om zich daar in afzondering voor te bereiden op de wedstrijd in de halve finale van de beker tegen Feyenoord een dag later. De technische staf van de Tilburgse club doet de tactische bespreking met behulp van flip-overvellen.



In een onbewaakt moment moet iemand kans hebben gezien de vellen met de tactische plannen van Willem II te fotograferen. Een Feyenoord-fan zette ze vervolgens woensdagavond op Twitter, ruim een halfuur voordat de bekerwedstrijd van start ging.

FR on Twitter Tactiek van Willem 2 #feywil #feyenoord @fr12nl

In De Telegraaf reageert coach Erwin van de Looi boos. Volgens hem is het 'de laatste keer dat Willem II in dit hotel is geweest', als het klopt dat iemand van het hotel de foto's van het aantekeningenbord doorspeelde.